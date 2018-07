Grécia mobilizada na ajuda às vítimas dos incêndios

Tamanho do texto

Os gregos mobilizam-se para ajudar as vítimas dos incêndios de Ática. Em Rafina, são muitos os voluntários. A Cruz Vermelha coordena as operações, como explica a secretária-geral da organização, Despoina Perimeni: "Estão aqui muitos voluntários, assistentes sociais, psicólogos, médicos e enfermeiros . Também estamos a tentar coordenar a parte das buscas; estamos a tentar localizar e entrar em contacto com pessoas que estão desaparecidas".