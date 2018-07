Lançados novos satélites do sistema de navegação europeu Galileo

Esta constelação conta agora com 26 satélites sendo 24 o número mágico para os serviços começarem por inteiro.

O lançamento foi feito esta quarta-feira em Kourou, na Guiana Francesa, a partir de um foguetão Ariane 5 encarregue de libertar o "quarteto" no espaço quando a unidade superior do foguetão atingir a órbita prevista de mais de 20 mil quilómetros de altitude.

"Com este lançamento, o projeto Galileo ganha maturidade. Trata-se de uma versão do GPS do Exército americano de livre uso, com alta precisão e propriedade civil. O que é que isto significa? No caso de ter um smartphone recente ou um carro novo já estará a usar o sinal Galileo, inteiramente compatível com o GPS e o Glonass, da Rússia. O Galileo é diferente no sentido em que oferece mais precisão, até um metro ou menos. Isso é importante para pessoas, empresas mas também para serviços de emergência e novas tecnologias como veículos sem condutor", explica o jornalista da Euronews, Jeremy Wilks.

No quadro do projeto de 10 mil milhões de euros continuarão a ser lançados mais satélites até 2021 para chegar a uma constelação de 30: 24 operacionais e seis de reserva.

A esperança de engenheiros espaciais e políticos europeus é que o ambicioso projeto recompense o investimento.