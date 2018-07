O que é o Mecanismo Europeu de Proteção Civil?

Aviões franceses e portugueses estão entre os recursos mobilizados para as missões no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil de ajuda coordenada à Grécia, à Suécia e também à Letónia para combater os trágicos incêndios deste verão.

Este mecanismo foi criado em 2001, engloba atualmente os 28 Estados-membros da União Europeia mais seis países externos (Islândia, Macedónia, Montenegro, Noruega, Sérvia e a Turquia) e pode ser ativado para socorrer em qualquer parte do mundo as vítimas de desastres naturais ou provocados pela ação humana.

A assistência pode ser pedida por qualquer país do mundo, mas cabe ao requerente da ajuda gerir os recursos disponibilizados, explicou o porta-voz da Comissão Europeia para Ajuda Humanitária e Proteção Civil, Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, no âmbito de uma visita de jornalistas ao Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da União Europeia, em Bruxelas.

Nos mais de 15 anos de existência, este Mecanismo Europeu de Proteção Civil já foi requisitado cerca de 300 vezes e entre as várias intervenções destacam-se as operações de socorro após o terramoto no Taiti, em 2010, o tsunami no Japão, em 2011, ou o conflito na Ucrânia, em 2014.

O mecanismo consiste num conjunto de recursos disponibilizados pelos Estados-membros de forma voluntária para resposta a emergências.

Palco de uma tragédia similar no ano passado, Portugal está na primeira linha da atual força de ajuda, tendo enviado para a Suécia dois aviões anfíbios e para a Grécia 50 elementos da Força Especial de Bombeiros.