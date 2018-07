Rali Rota da Seda 2018: Nani Roma e Andrey Karginov triunfam na quinta etapa

Nani Roma (MINI John Cooper Works n°104) sagrou-se o vencedor da quinta etapa do Rali Rota da Seda nos carros. Esta foi a sua primeira vitória no certame. O espanhol deixou a concorrência para trás logo de início, guiando também o seu companheiro de equipa Yazeed Al Rajhi através do percurso e garantindo que um Mini da X-Raid permanecesse na frente. E tudo isto apesar de não ainda recuperado plenamente da indisposição do primeiro dia.

Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux n°101) começou forte e sem rodeios a colocar pressão sobre os Minis. Mas pelo terceiro dia consecutivo os problemas no seu diferencial traseiro obrigaram o piloto do Qatar a parar duas vezes. Al Attiyah continua no entanto a manter a 3º posição na classificação geral.

Com um hora de vantagem, Yazeed Al Rahji (MINI John Cooper Works n°103) continua na liderança do rali e terminou a etapa em segundo lugar, a poucos segundos de distância de Nani Roma. O piloto saudita perdeu 20 minutos no primeiro dia, mas depois disso o seu Mini não o tem desapontado. Se tudo continuar a correr bem na etapa mais longa de amanhã, a X-Raid poderá adicionar mais um aos muitos títulos do certame que tem no palmarés.

Nos camiões Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master n°300) deparou-se hoje com problemas no motor e teve que parar por 26 minutos. No entanto, o piloto da Kamaz conseguiu recuperar o tempo e manter a liderança do rali, ainda que por apenas 44 segundos.

Andrey Karginov (Kamaz-Master n°309) ganhou hoje mais uma etapa, e pensou que tinha ultrapassado Sotnikov na liderança na classificação geral dos camiões, até que lhe foi imposta uma penalidade de 6 minutos que o deixa correntemente na segunda posição. Amanhã, ambos terão que dar o seu melhor.