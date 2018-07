Centenas de animais mortos por causa de fogos na Grécia

Laurence Lefrançois, uma francesa a residir na cidade de Rafina, escapou à última hora. Ficou sem carro e o fogo quase destruiu a casa onde vive, mas apesar do perigo que correu conseguiu salvar uma tartaruga.

"Encontrámos muitas tartarugas mortas, infelizmente. Uma ou duas sobreviveram. Tentámos hidratá-las com água e colocá-las em qualquer espaço verde que restasse. De madrugada vimos algumas raposas que escaparam e andavam a correr. As tartarugas não tiveram tanta sorte", sublinhou Laurence à Euronews.

A jovem estudante Artemis Kyriakopoulou criou um grupo nas redes sociais para apoiar animais que ficaram para trás durante o fogo e estão desaparecidos.

Ruma às áreas consumidas pelas chamas para tentar encontrar sinais de vida. À Euronews, manifestou-se surpresa com o sucesso da iniciativa.

"Através do Facebook organizámos uma equipa busca e salvamento de animais. Muitas pessoas ofereceram ajuda. Estamos agora à procura de voluntários com veículos para nos ajudar a transferir animais. O que faz as pessoas vir até aqui é o facto de serem seres humanos de verdade. Não dá para ficar indiferente, nem aos animais nem às pessoas. Sabemos que existem seres inofensivos abandonados à própria sorte. Não podemos deixá-los assim. Penso que é um dever de todas as pessoas ajudar", disse Artemis.

Os que têm a sorte de ser encontrados são tratados com comida, líquidos e apoio médico. Também é dada uma nova casa aos animais que ficaram órfãos de dono.