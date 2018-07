Construção ilegal terá agravado tragédia em Mita

Tamanho do texto

O Governo helénico referiu que há casas a bloquear vias de comunicação na zona afetada e em várias regiões do pais.

Foi o que aconteceu na cidade de Mati, na região de Atenas, onde ficou patente a falta de planeamento, a ausência de regras e um caos urbanístico.

Em entrevista à Euronews, Vasislis Pitakis, do município de Rafina disse que a situação não é anormal na Grécia:

"Pode parecer estranho para as pessoas no estrangeiro, mas temos, na Grécia, um conceito que se chama construção sem aprovação, ou seja, construção ilegal."

"A maneira como são feitas as casas causa problemas porque as ruas são demasiado estreitas e não há acessos fáceis. É por causa de situações como estas que a tragédia aconteceu. Era difícil circular, os carros estavam presos e as pessoas abandonaram-nos e fugiram para o mar."

Os bombeiros queixaram-se da dificuldade em combater os incêndios, mas também em socorrer a população.