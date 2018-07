EUA não reconhecem Crimeia como parte da Rússia

Os Estados Unidos não vão reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia. Palavras do secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, na quarta-feira antes de uma audiência com um comité no Senado.

Na declaração escrita, Pompeo reafirmou ainda o compromisso para com a integridade territorial da Ucrânia.

A declaração foi anunciada nas redes sociais.

''Os Estados Unidos não reconhecem e não vão reocnhecer a pretensa anexação da Crimeia. Nós mantemo-nos unidos aos nossos aliados e parceiros no compromisso para com a Ucrânia e a sua integridade territorial, e hoje formalizamos a nossa política de não reconhecimento na Declaração da Crimeia", disse Pompeo na rede social Twitter.

O secretário de estado respondia asim ao coro crescente de críticas que se seguiram ao encontro em Helsínquia entre Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin.

"A posição do presidente Trump a propósito da Crimeia é conhecida e ele defende-a. Ele refere-se à anexação ilegal da Crimeia à Federação russa. Nós temos um ponto de vista diferente", afirmando Putin aquando da cimeira na Finlândia.

O Kremlin reagiu e rejeitou os comentários do secretário de estado norte-americano dizendo que declarações de tipo grandioso geralmente não são mantidas. A porta-voz do Kremlin citou os exemplos do Acordo sobre o Clima e o Acordo nuclear com o Irão dos quais os Estados Unidos se retiraram após a subida ao poder do presidente Trump.