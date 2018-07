Executados no Japão seis elementos da seita "Verdade Suprema"

Durante uma conferência de imprensa Yoko Kamikawa manifestou solidariedade com as vítimas: "O medo, a dor e tristeza infligidos sobre as vítimas destes crimes, sobre as famílias e sobre todos os que sobreviveram aos ataques mas tiveram de viver com limitações desafiam a imaginação."

O líder do grupo, Shoko Ashara, já tinha sido enforcado no início deste mês juntamente com outros seis elementos depois da condenação à pena capital.

Foi ele o responsável pelo planeamento do ataque de 1995 no metro de Tóquio com recurso a gás sarin que matou 13 pessoas e fez quase seis mil feridos.

A seita, que cometeu vários crimes na década de 90, pretendia derrubar o Governo recorrendo a armas químicas e biológicas.