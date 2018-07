Explosão nas imediações da embaixada dos Estados Unidos em Pequim

Tamanho do texto

Nas redes sociais, em particular na chinesa Weibo, sucedem-se as partilhas de imagens alegadamente do local onde terá ocorrido a explosão.

Percebe-se pelas imagens partilhadas a existência de fumo e de um perímetro de segurança montado pelas autoridades.

Os meios de comunicação locais estão a dar eco de supostas testemunhas do ocorrido. As informações são ainda escassas.

[Em atualização]