Número de mortos por causa de incêndio na Grécia aumenta para 85

As equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes ao violento incêndio que deflagrou na Grécia e afectou com gravidade a região balnear de Mati. O último balanço aponta para 85 mortos mas os números poderão agravar-se. Há mais de 180 feridos e uma centena de desaparecidos.

Em Atenas, familiares de vítimas mortais e de pessoas desaparecidas rumaram a uma morgue para colher amostras de ADN e facilitar a identificação. Um trabalho que se adivinha complexo.

''É um procedimento bastante difícil. Mais difícil do que em outras destruições com que nos confrontámos no passado porque neste caso grande parte dos corpos ficou carbonizada. Em muitas situações estão completamente queimados o que torna a identificação bastante difícil", disse, em entrevista à Euronews, o médico legista Nikos Kalogrias.

Alguns familiares que chegam à morgue são, eles próprios, sobreviventes. Descrevem momentos de terror e denunciam falta de reacção das autoridades.

Além dos testes de ADN, são incentivados a dar todos os detalhes que permitam acelerar o processo de identificação, até mesmo dados odontológicos.

Fay Doulgkeri, Euronews - De acordo com o médico legista, as vítimas morreram em grande parte carbonizadas ou afogadas. Para os corpos que foram encontrados o processo de identificação através do ADN demorará dois dias. Os familiares que aqui chegam estão arrasados. Muitos deixam críticas. Queixam-se de que não existiam autoridades no momento mais difícil para guiar as vítimas ou os entes queridos.