O "mea culpa" com limites de Alexandre Benalla

Alexandre Benalla, antigo colaborador do Palácio do Eliseu - a presidência da República francesa - filmado enquanto espancava um manifestante durante as celebrações do Primeiro de Maio, disse, finalmente, de sua justiça. E escolheu o mesmo jornal que revelou a sua identidade, ao divulgar o video amador, o vespertino Le Monde.

Parte do círculo dos próximos do presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla perdeu o emprego e é agora objeto de uma investigação, num caso que tem marcado a atualidade dos media franceses.

Benalla diz que cometeu "uma falta política, mas não uma falta de natureza moral." Acrescenta que, durante o Primeiro de Maio, em Paris, portou-se como "um cidadão" e que tinha como missão "deter aqueles que causavam distúrbios."