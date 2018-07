A história de Gino Bartali é um filme de animação

Com Mussolini ao comando do país, os nazis ocuparam o norte de Itália, quando o campeão de ciclismo ajudou aproximadamente 800 judeus a escapar do holocausto. Fez contrabando de passaportes e documentos falsos com a sua bicicleta.

Bartali, percorreu centenas de quilómetros pelo país e fingiu estar em treinos. Serviu-se do seu estatuto para transportar mensagens e documentos até à Resistência Italiana.

"Esta história tinha de ser contada porque nem toda a gente a conhecia. Foi por isso que começamos este projeto. Um filme de animação pareceu-nos o mais apropriado para chegar às crianças, mas a um público mais vasto também. Esperamos que as pessoas possam compreender que ainda é possível "jogar limpo" no desporto", disse uma das produtoras do filme, Sabrina Callipar.

O filme ainda está a ser finalizado e tem dois rapazes como protagonistas, um judeu e um árabe, ambos inspirados pelo grande ciclista Gino Bartali.