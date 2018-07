Crescimento económico em alta nos EUA

A economia norte-americana ultrapassou os 4% de taxa de crescimento no segundo trimestre do ano. Trata-se da taxa mais elevada dos últimos quatro anos.

O presidente norte-americano afirmou o seu otimismo em relação ao futuro.

"Estes números são muito sustentáveis. Isto não é um acaso, Eu penso que as coisas vão correr muito bem no próximo trimestre", afirmou Trump na Casa Branca.

Dados avançados pelo Departamento de Comércio dão conta de um salto de praticamente 2% entre março e junho, De 2.2% no primeiro trimestre para 4,1% no segundo trimestre deste ano, segundo o Departamento de Comércio.

"Milhares de milhão de dólares estão a entrar nos cofres dos Estados Unidos, milhares de milhão de dólares. Estamos a criar emprego, o dinheiro está a entrar, somos respeitados. Os preços do aço vão começar a baixar porque tos as novas empresas vão começar a competir entre elas. Mas não vamos deixar países estrangeiros praticar "dumping", sim, é esta a palavra que usam, para invadir o mercado com aço e arrasarem as nossas fábricas e empresas acabando com os empregos", afirmou o presidente norte-americano.

Os analistas atribuém o salto de crescimento ao aumento da venda de soja à China antes da entrada em vigor das novas tarifas alfandegárias.

Há poucos dias, a União Europeia e os Estados Unidos concordaram em trabalhar no sentido da eliminação das tarifas no aço.