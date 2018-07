Grécia identifica vítimas dos incêndios

Tamanho do texto

Na Grécia, continuam as buscas nas casas destruídas pelos incêndios e continua o difícil trabalho de identificação das vítimas. Ainda há dezenas de corpos por identificar.

Na memória de todos continua o cenário desolador que ficou depois dos fogos.

Giannis Makris é chefe das equipas de resgate:

"É impossível descrever o que vimos, não há palavras. Pessoas a serem retiradas, pessoas idosas, com problemas de mobilidade, com problemas respiratórios, crianças, pessoas com queimaduras e cadáveres".

A cidade costeira de Mati foi o local mais devastado pelos incêndios.

Mais de 70 pessoas morreram. Cerca de mil casas foram atingidas pelas chamas e centenas ficaram inabitáveis. Os bombeiros continuam à procura de vítimas.