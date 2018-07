Imagens de satélite mostram 15 focos de incêndio à mesma hora

Tamanho do texto

"Isto nunca deveria ter acontecido! As pessoas morreram queimadas sem explicação!"

Nikos Toskas, ministro-adjunto da Ordem Pública, admitiu que o governo acredita na possibilidade de fogo posto no caso do incêndio de segunda-feira, que provocou a morte a mais de 80 pessoas. "Temos sérias indicações de que o fogo foi o resultado de uma atividade criminosa", disse.

Depois do luto, chega a revolta e foi isso mesmo que o ministro da Defesa presenciou, ao visitar Mati. Uma das sobreviventes revoltou-se contra o representante do governo. "Isto nunca deveria ter acontecido! As pessoas morreram queimadas sem explicação!", disse.

Enquanto se esperam respostas da investigação, há muito o que fazer no terreno. As autoridades competentes continuam a procurar desaparecidos, de casa em casa.

Quatro dias depois da tragédia, a terra negra -a qual ainda fumega- continua a ter muito o que explicar.