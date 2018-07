Incêndio na Califórnia continua descontrolado e obriga 30 mil pessoas a abandonar as casas

Tamanho do texto

Continua descontrolado o incêndio que desde quinta-feira destrói milhares de hectares de floresta no norte da Califórnia.

Apesar dos esforços dos bombeiros as chamas continuaram a avançar na última noite e obrigaram cerca de 30 mil pessoas a abandonar as casas. Redding é uma cidade sob colunas de fumo e cinza.

Pelo menos dois bombeiros já morreram. Mais de 500 habitações foram destruídas e cerca de cinco mil estão em risco.

No terreno, os quase três mil e 500 operacionais tentam conter as chamas, mas até agora só cerca de 5 por cento do fogo está dominado.

Uma luta que vai prolongar-se por vários dias e que não se antevê nada fácil, já que o vento e as temperaturas acima dos 40 graus celsius ainda devem manter-se por mais algum tempo.

Cerca de 90 incêndios estão a destruir milhares de hectares de floresta e mato nos Estados Unidos. Um deles obrigou mesmo ao encerramento do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, um dos destinos turísticos da região.

Desde o início do ano já arderam mais de um milhão e 700 mil hectares de floresta nos Estados Unidos, bem acima da média da última década.