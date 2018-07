Milhares de pessoas fogem das chamas na Califórnia

Tamanho do texto

Na Califórnia incêndios florestais levaram milhares de pessoas abandonarem as suas casas.

As chamas atingiram várias localidades no norte do estado incluindo Redding, uma pequena cidade de quase 95 mil pessoas.

O avanço das chamas forçou mesmo à evacuação de uma estação local de televisão.

As apresentadoras do noticiário anunciaram a evacuação ao vivo.

As apresentadoras Allison Woods e Tamara Damante da estação KRCR-TV disseram no ar que receberam ordem de evacuação pois as instalações encontravam-se sob a ameaça das chamas.

A ordem de evacuação abrange quase 95 mil pessoas e as chamas já fizeram pelo menos um morto e vários feridos, para além de danos materiais.