Milhares de pessoas evacuadas na Califórnia

As chamas atingiram várias localidades no norte do estado incluindo Redding, uma pequena cidade de quase 95 mil pessoas.

O avanço das chamas forçou mesmo à evacuação de uma estação local de televisão.

As apresentadoras do noticiário anunciaram a evacuação ao vivo.

As apresentadoras Allison Woods e Tamara Damante da estação KRCR-TV disseram no ar que receberam ordem de evacuação pois as instalações encontravam-se sob a ameaça das chamas.

A ordem de evacuação abrange quase 95 mil pessoas e as chamas já fizeram pelo menos um morto e vários feridos, para além de danos materiais.