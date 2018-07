Prepare-se para o dia mais quente do ano

Tamanho do texto

A Europa está a passar uma onda de calor e, esta sexta-feira, são muitas as cidades europeias que enfrentam o dia mais quente do ano.

No Reino Unido são esperados 37 graus celsius. Caso aconteça, este dia 27 para a ser o dia mais quente de julho de que há memória no país.

Na Alemanha, os termómetros deverão atingir temperaturas não muito habituais: 39 graus é a previsão para esta sexta-feira.

Muito calor, logo, consequências

A agricultura sente a falta de água mais do que qualquer outro setor. Em termos económicos, os produtores alemães deverão ter prejuízos de 1400 milhões de euros.

Mas há outras consequências que preocupam: A previsão de uma massa de ar húmido deverá aumentar a ocorrência de trovoadas, o que aumenta também a possibilidade de novos incêndios.

Em França, o calor também nao dá treguas, 18 departamentos no norte e no centro do país estão em alerta laranja.

Esperam-se temperaturas acima dos 38 graus e temem-se episódios como o de 2003, ano em que morreram 15 mil pessoas devido ao calor só em França. Nesse ano, os termómetros atingiram os 45 graus celsius.