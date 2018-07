Trump aprovou encontro com russos sobre presidenciais diz ex-advogado

O presidente Russo convidou Trump a Moscovo, para dar continuidade às conversações iniciadas em Helsínquia. Washington diz estar ainda à espera de receber um convite formal.

As relações entre os EUA e Rússia não são a prioridade para Donald Trump que tem andado ocupado com as alegações do seu antigo advogado, Michael Cohen. Cohen adiantou que Trump teve conhecimento, com antecedência, de uma reunião com uma delegação russa que tinha informações previligiadas que o podiam benificiar na campanha presidencial.

O filho de Trump, Donald Trump Jr, teve uma reunião na Trump Tower, em junho de 2016, com os russos que ofereciam informações confidenciais sobre Hillary Clinton.

Cohen afirmou estar presente quando Donald Jr informou o pai sobre a oferta da Rússia, para um encontro que terá sido aprovado por Trump.

Numa série de publicações inflamadas no Twitter, Trump negou qualquer envolvimento com Moscovo. "Eu não sabia de nenhum encontro com Donald Jr." disse Trump.

O conhecimento de Trump sobre esta reunião na Trump Tower em 2016 é fundamental para a investigação do advogado Robert Mueller, que tenta apurar se Donald Trump teve a ajuda da Rússia para influenciar o resultado das presidenciais.