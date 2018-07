"Os dias da Comissão Europeia estão contados" diz Viktor Orbán

Viktor Orbán ataca a Comissão Europeia. O Primeiro-ministro húngaro disse este sábado que as eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano podem trazer tempos de mudança.

Fala de uma mudança em direção a uma "democracia cristã não liberal" na União Europeia que acabaria com a era do multiculturalismo. "A Comissão é, segundo o Tratado, uma guardiã do Tratado, mais especificamente dos tratados fundamentais que estabelecem a União Europeia, razão pela qual a CE deve ser imparcial; justa e deve garantir as quatro liberdades. Hoje em dia a Comissão Europeia é parcial porque apoia os liberais. É tendenciosa porque está a agir contra a Europa Central, e a CE não é amiga da liberdade, porque trabalha para a construção de um socialismo europeu em vez da liberdade. Estamos contentes porque os dias da Comissão Europeia estão contados", disse Orbán.

Disse ainda que a "elite" política da UE falhou não protegeu o bloco da imigração muçulmana; que é preciso uma nova Comissão Europeia com outra visão em termos de política migratória e que o atual executivo comunitário deve sair de cena.