Ataque contra escola de parteiras no Afeganistão

A autoria não foi reivindicada, mas de acordo com informações oficiais pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas dois atacantes, e outras oito ficaram feridas numa ofensiva de cinco horas a um centro de formação de parteiras no Afeganistão.

O ataque começou na manhã deste sábado em Jalalabad, capital da província de Nangarhar, no leste do país, já perto da fronteira com o Paquistão.

Nesta região estão ativos não só os talibãs como também jihadistas do autodenominado Estado Islâmico.

No início da ação, 69 trabalhadores do centro e mulheres estudantes encontravam-se no edifício. Pouco depois foram resgatadas pelas forças de segurança 61. Menos de uma dezena ficaram retidas até ao fim da ofensiva.