Avião com professor turco raptado na Mongólia impedido de descolar

O filho do diretor escolar turco Veysel Akcay não ganhou para susto. De acordo com amigos e familiares, Ackay foi alegadamente sequestrado em frente ao apartamento onde vive esta sexta-feira, em plena capital da Mongólia.

Acabou por ser libertado no aeroporto de Ulan Bator onde se encontrava, dentro de um avião, que as autoridades do país impediram de descolar.

O nome de Ackay está associado ao movimento do clérigo muçulmano Fethullah Gülen, ex-aliado do Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. Ancara acusa Gülen de estar por detrás do golpe militar fracassado de 2016.

Os apoiantes de Ackay apressaram-se acusar a Turquia, mas o embaixador do país na Mongólia recusou qualquer envolvimento na alegada tentativa de rapto.

As autoridades da Mongólia anunciaram que estão a investigar o caso.