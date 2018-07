França e Reino Unido vivem onda de calor e tempestades de chuva e granizo

Por estes dias, só com banhos se aguenta as temperaturas elevadas que afetam o norte da Europa, mas o calor está a dar lugar a trovadas, chuva e inundações.

As ruas de Paris ficaram alagadas depois de uma tempestade de poucos minutos, isto apesar dos termómetros marcarem mais de 30 graus celsius.

Uma experiência que também os ingleses viveram. Apesar de este ser um dos verões mais quentes até agora. Em algumas partes do país, o calor deu lugar a tempestades que provocaram danos materiais e o caos no trânsito.

Este fim-de-semana as temperaturas no Reino Unido devem baixar e ficar em linha com o habitual para esta época do ano.