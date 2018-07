Hoje é dia de reflexão no Zimbabué. Esta segunda-feira o país vai às urnas. Mais de cinco milhões de eleitores vão eleger o próximo Presidente do país e sucessor de Robert Mugabe. O Presidente da República, Emmerson Mnangagwa, e o líder da oposição, Nelson Chamisa, vão a votos.

Mugabe dirigiu os destinos do país durante 37 anos. Estas são as primeiras eleições desde o afastamento do antigo chefe de Estado, depois de um golpe militar, em novembro de 2017. "Fui afastado do partido que fundei (ZANU-PF). Agora sou considerado um inimigo", disse Mugabe.

O chefe de Estado , Emmerson Mnangagwa, de 75 anos, lidera o partido União Nacional Africana do Zimbabué-Frente Patriótica. Nelson Chamisa, de 40 anos, é líder do Movimento para a Mudança Democrática e o principal rival de Mnangagwa. No Zimbabué, o Presidente é eleito por maioria absoluta para cumprir um mandato de 5 anos.