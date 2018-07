Incêndio na Grécia teve origen em Penteli

Tamanho do texto

O jornalista da euronews, Michalis Arampatzoglou, esteve ano local e falou com uma testemunha que se encontrava perto do ponto de origem do fogo.

Os residentes tentaram, mas não conseguiram travar a força das chamas que avançaram com a ajuda dos ventos fortes.

"O fogo começou no pinhal. Com o vento vindo de oeste alastrou-se e chegou a Rafina. Eu não vi nada, só vi o fogo fora da minha casa. Lutámos contra o incêndio. O meu vizinho tem um poço, pegámos numa mangueira tentámos apagar o fogo, mas o fogo continuou", disse a testemunha.

Há suspeita de ação criminosa por detrás deste fogo que provocou a tragédia e devastou a pequena cidade de Mati e Rafina. As corporações de bombeiros ainda estão a investigar a zona. Tentam encontrar vestígios e perceber como é que o incêndio começou.