Operações de busca na região grega de Ática sem novas vítimas

Em terra e no mar, as equipas de busca e salvamento não poupam esforços para encontrar desaparecidos nas zonas arrasadas pelo fogo na região de Ática mas tudo parece apontar para uma conclusão dos trabalhos em breve.

De acordo com o novo balanço do corpo de bombeiros 59 vítimas mortais foram identificadas e mais de 25 continuam por identificar. Quatro morreram no hospital. Há também 25 desaparecidos mas os números podem vir a sofrer atualizações.

Michalis Arampatzoglou, Euronews - Os homens e mulheres das unidades especiais investigam cada centímetro dos edifícios e terrenos da área afetada. Apesar de não haver esperança de voltar a encontrar sobreviventes continuam a tarefa hercúlea. Passaram sete dias do fogo mortífero e o número de desaparecidos continua a não ser uma certeza."

Os elementos das unidades especiais são treinados para superar todos os obstáculos em situações trágicas. Por vezes, como neste caso, testam os próprios limites.

"Participei em outras operações idênticas. O que me entristece mais, neste caso, é que a proporção de menores é significativa se comparada com a população que perdeu a vida. Infelizmente vi muitas crianças", lamenta Ioannis Kolovos, major do corpo de bombeiros.

Georgios Kafkas, subtenente, acrescenta: "O que nos alegra um pouco, se é que podemos usar uma palavra assim nesta situação, é que tivemos muitas vítimas mas também tivemos muitos sobreviventes, pessoas que resgatámos."

O desfecho das operações de busca é aguardado com um misto de receio e expectativa por dezenas de famílias que aguardam por uma notícia que seja relacionada com os entes queridos.