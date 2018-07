Alpinistas resgatados depois do sismo na Indonésia

O país está situado no chamado "Cinturão de Fogo", uma área de vulcões e falhas geológicas, na bacia do Pacífico.

As autoridades conseguiram desobstruir um caminho-chave para o cume da montanha, permitindo a descida dos turistas que aí tinham ficado retidos. Durante o terremoto, rochas caíram pelas encostas do vulcão. Mas havia ainda um grupo de seis pessoas bloqueado no lago da cratera do vulcão, que foi abastecido com mantimentos por um helicóptero.

O sismo provocou 17 mortos e mais de 150 feridos.