Ativistas das Pussy Riot detidas à saída da prisão

Assim que saíram da prisão de Moscovo, depois de 15 dias detidas por violar de forma séria as regras de comportamento dos espectadores, as mulheres foram confrontadas com uma nova acusação e de novo levadas pelas autoridades.

Estão agora acusadas de violar as regras de manifestações públicas e podem ser condenadas a mais dez dias de prisão.

Tudo porque na recente final do Campeonato do Mundo de futebol, em Moscovo, invadiram o relvado durante o jogo entre a França e a Croácia.

As Pussy Riot justificaram a invasão de campo como forma de apelar à libertação dos presos políticos na Rússia e de acabar com as detenções durante as manifestações pacíficas no país.