Identificados restos mortais de esquiador desaparecido há 60 anos

Os seus restos mortais e alguns pertences já tinham sido encontrados há treze anos, mas as autoridades italianas não tinham conseguido fazer a identificação do indivíduo. Em Junho deste ano, o procurador de Vale de Aosta decidiu publicar as conclusões da investigação sobre o indivíduo no Facebook e pediu aos internautas para divulgarem sobretudo em França e na Suíça.

Quando ouviu o caso na rádio, uma francesa pensou que podia tratar-se do seu tio, o que uma análise de ADN veio a confirmar.