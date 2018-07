Imobiliário: Vereador bloquista em Lisboa demitiu-se

A decisão que estava a ser tomada não seria a melhor no âmbito do que o BE defende

Mas como cidadão investiu um milhão de euros num imóvel, em Lisboa, que pôs à venda por cerca de cinco vezes esse valor, para ser usado nesse tipo de negócio.

O vereador da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, demitiu-se, segunda-feira, admitindo que "uma opção privada (...) revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador".

O bloquista Ricardo Robles renunciou aos cargos de vereador da Câmara de Lisboa e de membro da comissão coordenadora da concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

O anúncio foi feito este domingo através... https://t.co/uEIhB5tZAw — Mais Norte (@maisnortept) July 30, 2018

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, insistiu sempre que não houve ilegalidade: "A decisão que estava a ser tomada não seria a melhor no âmbito do que o BE defende e o Ricardo (Robles) não precisou de nenhuma notícia para fazer o que devia ser feito", disse aos jornalistas, no domingo.

Em alguns bairros lisboetas, as rendas subiram cerca de 40 por cento, desde 2014, segundo organizações de proprietários e mediadores imobiliários.

Este mês, o Parlamento aprovou medidas mais rigorosas para o alojamento local de curta duração.