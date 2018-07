Macedónia decide mudança de nome em referendo

O parlamento da Macedónia estabeleceu esta segunda-feira a data de 30 de setembro para a realização de um referendo sobre a adesão à NATO e União Europeia assim como a adoção do nome de República da Macedónia do Norte.

Foi a 17 de junho deste ano que a Grécia e a Macedónia chegaram a acordo relativamente ao nome do país. A decisão colocava um ponto final a um conflito que durava há décadas e que impedia o país de aderir à NATO e União Europeia.

Até recentemente a designação oficial era Antiga República Jugoslava da Macedónia. A Grécia contudo opunha-se à utilização do nome Macedónia afirmando que criava confusão com a província grega da Macedónia situada no norte do país.

No entanto, a oposição de direita não concorda com a mudança afirmando que se trata do que descreve como uma "capitulação". Os nacionalistas do partido VMRO, apoiados pelo presidente Gjorge Ivanov, afirmam que vai contra a constituição rejeitando ainda a realização do referendo.