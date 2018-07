MH370: Investigação externa não descarta envolvimento de terceiros

Tamanho do texto

Kok Soo Chon na apresentação do relatório da última investigação Reuters

Os responsáveis por uma investigação independente não descartam o envolvimento de terceiros. "Não podemos dizer que o avião não terá sido pilotado por alguém além do piloto e não podemos descartar a horrível possibilidade de uma interferência por parte de terceiros." , admitiu Kok Soo Chon, responsável pelo relatório apresentado esta segunda-feira.

O desparecimento do MH370 continua um mistério por revelar. Duas fases de buscas terminadas, inúmeros relatórios depois e pouco se sabe o que aconteceu ao aparelho da Malasya Airlines que levava 239 pessoas a bordo.

As buscas estavam a ser conduzidas pela Ocean Infinity, uma empresa privada norte-americana, empresa à qual o governo da Malásia prometeu oferecer 60 milhões de euros caso o mistério fosse resolvido até junho.

Sem respostas, os familiares das vítimas não se conformam. Alguns falam de falta de transparência. Danica Weeks, esposa de um dos passageiros do MH370, chega mesmo a intitular as investigações como uma "fachada".

"Lidaram muito mal com isto e agora começam com a fachada outra vez". "Para nós, acaba por ser uma chapada na cara e um voltar ao início. E digo isto não por nós, mas também pela indústria da aviação em geral." admitiu Danica Weeks, quatro anos depois de ter perdido o marido no mistério MH370.

O que se sabe até agora?