Portugal com risco elevado de incêncio esta semana

O risco de incêndio em grande parte dos distritos do continente agrava-se.

Este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou mais de quarenta concelhos em risco muito elevado de incêndio no continente, assim como a ilha açoreana do Faial.

As autoridades portuguesas dizem que 2018 é, para já, o quarto ano com menos fogos e o segundo com menos área ardida da última década.

No ano passado Portugal enfrentou grandes incêndios em junho e outubro, provocaram mais de 100 mortos.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA abrange cinco níveis, de reduzido a máximo.