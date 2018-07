Seca extrema afeta colheitas na Alemanha

Na Alemanha, como em grande parte da Europa, por estes dias, impera o calor e com ele a seca - um desastre para a agricultura. Os agricultores alemães queixam-se de que a seca está a destruir uma parte importante das colheitas e a causar grandes prejuízos. Querem, por isso, uma indemnização de mil milhões de euros. São várias as regiões alemãs afetadas pela seca extrema, em particular no sul e no centro.

Joachim Rukwied, presidente da principal federação de agricultores, diz que a sobrevivência de várias empresas agrícolas está em perigo. As colheitas estão 30% abaixo do habitual e em vários casos houve perdas de 50% a 60%. Rukwied quer que tanto o governo federal como os governos estaduais participem nesta indemnização. Dos partidos com assento no Bundestag, só os liberais do FDP apoiam claramente as reivindicações dos agricultores.