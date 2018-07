Trump recebe Conte na Casa Branca

O primeiro-ministro italiano reúne-se hoje com Donald Trump na Casa Branca. Giuseppe Conte é o primeiro líder europeu a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, depois de Washington e Bruxelas terem chegado a acordo para colocar em "stand by" as tarifas entre os dois blocos económicos.

Trump e Conte não esconderam as suas afinidades na última reunião do G7, no Canadá. Os dirigentes populistas têm posições semelhantes em relação a temas como a imigração e o comércio.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia deve ser o ponto principal da reunião. Conte quer garantias que os interesses das empresas italianas não vão ser afetados.

Quando anunciou a visita do novo chefe de Governo Italiano, a presidência dos Estados Unidos sublinhou o facto de o país transalpino ser "um aliado importante da NATO, um parceiro eminente no Afeganistão e no Iraque e crucial para trazer estabilidade à região do Mediterrâneo".

Outro dos temas em cima da mesa no encontro desta segunda-feira será o Gasoduto Trans Adriático.