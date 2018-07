Ataque armado contra edifício do Governo em Jalalabad

Dois homens armados entraram num edifício do Governo afegão em Jalalabad, no leste do país e fizeram vários reféns, depois de um bombista suicida ter detonado um engenho explosivo à porta das instalações.

Até ao fim da manhã de quarta-feira, nenhum grupo tinha reclamado a autorida do ataque, mas as autoridades suspeitam dos jiadistas do autoproclamado Estado Islâmico ou Daesh (sigla em árabe).

Uma testemunha contou à agência Reuters que um veículo negro com três ocupantes parou em frente à porta do edifício, onde são geridos temas relacionados com os refugiados.

Um dos indivíduos começou então a disparar indiscriminadamente e outro acionou uma bomba.

Os outros dois atacantes entraram no edifício. Minutos depois, o veículo explodiu, ferindo várias pessoas.

As autoridades envolveram-se depois num tiroteio com os dois atacantes, que terão feito cerca de 40 reféns.

Attaullah Khogyani, porta-voz do Governo da província, disse que o ataque teve lugar durante um encontro de Organizações Não Governamentais dedicadas à assistência e proteção de refugiados.

Os ataques levados a cabo pelos jiadistas do Daesh têm vindo a ser mais frequentes no Afeganistão, à medida que crescem as probabilidades de conversações entre o Governo de Cabul e os jiadistas do movimento Talibã.