Começa o julgamento de Paul Manafort

Manafort enfrenta 18 acusações de atividade criminosa, incluindo fraude bancária e fiscal.

Paul Manafort dirigiu a campanha de Trump durante três meses, incluindo o período em que Trump ganhou a nomeação como candidato republicano.

No entanto, o consultor político não demorou a enfrentar acusações de esconder milhões de dólares das autoridades fiscais norte-americanas devido a trabalho de consultoria realizado anteriormente na Ucrânia.

Manafort contudo não desarma e afirma-se inocente.

Trata-se do primeiro julgamento no âmbito do inquérito dirigido pelo procurador Robert Mueller sobre alegada interferência russa no âmbito das eleições presidenciais norte-americanas.