Estados Unidos suspeitam que Pyongyang desenvolve novos mísseis

Os serviços de informação dos Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte desenvolve novos mísseis no mesmo local em que conseguiu produzir um míssil balístico intercontinental, capaz de atingir a costa leste dos Estados Unidos.

A informação é avançada pelo Washington Post, diário da capital Federal norte-americana.

O Post refere que imagens obtidas via satélite permitiriam concluir o Governo de Kim Jong-un se encontra a trabalhar em pelo menos um míssil, em Sanumdong, região de Pyongyang.

A ser verdade, a informação dos serviços secretos dos Estados Unidos revela que a Coreia do Norte não interrompeu o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos.

No final do mês de novembro do ano passado, Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental, o Hwasong-15, que voou cerca de 4,500 quilómetros, antes de cair no mar do Japão.

A notícia é divulgada semanas depois do encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Singapura.

Donald Trump chegou mesmo a dizer, depois do encontro, que a Coreia do Norte já não constituia uma ameaça nuclear.