FMI tem dúvidas sobre a viabilidade da dívida grega

A economia da Grécia saiu da recessão em 2017 e deve crescer, segundo o FMI, 2% este ano e mais quatro décimas em 2019, mas a instituição liderada por Christine Lagarde diz que os riscos de uma deterioração são significativos. No exame anual da economia do país, publicado esta terça-feira, o Fundo refere riscos como o agravamento das condições financeiras, o calendário político interno e o risco de uma "fadiga das reformas".

O Fundo considera que é "razoável" esperar um excedente orçamental primário de 1,5% do PIB a longo prazo, assim como um crescimento real da economia de 1% ao ano. Previsões que são bem menos otimistas do que as das instituições europeias que acreditam num excedente orçamental primário de 2,2% do PIB, em média, por ano, e num crescimento real do PIB de 3% anualmente.