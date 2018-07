Grécia inicia registo para apoiar vítimas dos incêndios

Depois do fogo, os apoios às vítimas dos últimos grandes incêndios na Grécia. As autoridades começaram, esta terça-feira, a registar os pedidos de auxílio dos que viram parte da vida partir em chamas, na semana passada.

O Estado promete entregar entre 5000 a 8000 mil euros conforme os casos. Os populares temem que o processo se arraste por causa da burocracia. "Irá demorar seis meses, um ano", interrogava-se um dos afetados enquanto outra considerou que ficar sem a casa de verão não é nada "comparado com as vidas que se perderam".

A correspondente da euronews Fay Doulger refere que depois do fogo, quem vem pedir apoios "enfrenta um outro problema. Muitos não têm a identificação necessária para realizar o registo, já que os documentos foram consumidos juntamente com as casas e o resto dos seus pertences. No entanto, o processo parece avançar sem problemas de maior".