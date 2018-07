Ilha da Páscoa corta no turismo

As autoridades chilenas justificam a decisão por considerarem que os turistas "estão a danificar a idiossincrasia local" e que "1000 anos de cultura estão a ser alterados e não para melhor", segundo o presidente da Câmara da ilha do Pacífico, Petro Edmunds.

No censos de 2017, a ilha das estátuas Moai - Património Mundial da UNESCO - contava com 7750 habitantes, 3000 a mais do que o ideal, segundo os responsáveis e quase o dobro do que 20 anos antes.