Todos os os distridos de Portugal continental em alerta por causa dos incêndios

Portugal está em estado de alerta por causa dos incêndios. Há 13 distritos do continente em aviso laranja, o segundo mais grave.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acionou ainda o aviso amarelo para outros cinco distritos. Os alertas têm em conta a subida das temperaturas máximas.

No interior do país, e no algarve, os termómetros sobem acima dos 30 graus.

O verão tardio permitiu dois meses relativamente tranquilos para os bombeiros e a proteção civil.

As autoridades portuguesas dizem que 2018 é, para já, o quarto ano com menos fogos e o segundo com menos área ardida da última década.

No ano passado Portugal enfrentou grandes incêndios em junho e outubro, provocaram mais de 100 mortos.