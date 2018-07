Trump pode encontrar-se com iranianos "quando eles quiserem"

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Donald Trump disse que marca um encontro com os iranianos "quando eles quiserem".

Os EUA decidiram também aumentar as suas sanções sobre o Irão até que este mude as políticas regionais.

Não está claro se Rouhani tem interesse em reunir com Trump. O chefe de gabinete do presidente do Irão declarou no início deste mês, a um jornal estatal, que Rouhani já tinha rejeitado oito pedidos de Trump para conversações frente-a-frente no último ano.

Recentemente, Rouhani preveniu os EUA que "uma guerra com o Irão é a mãe de todas as guerras", o que suscitou uma reação de Trump, na rede social Twitter, escrita completamente em maiúsculas.

Dois dias depois, Donald Trump disse que a Administração estava pronta para o regresso do Irão à mesa das negociações.