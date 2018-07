Ursinho Winnie The Pooh regressa às salas de cinema

Este é o ponto de partida do filme "Christopher Robin", da Disney, que traz de volta aos ecrãs de cinema Winnie The Pooh, o ursinho criado pelo autor de histórias infantis A. A. Milner.

Na pele de Christopher Robin , o actor Ewan McGregor é um fã desde há muito: "Devo ter lido todas as histórias. Não me lembro delas de quando era criança, mas sei que as li às minhas filhas. São-me tão familiares que, com certeza, também as ouvi quando era criança".

Na apresentação aos jornalistas esteve presente, também, Jim Cummings, ator que faz as vozes de Winnie The Pooh e do amigo Tigre, outro dos vários animais em peluche que pertencem ao menino da história.

"Cresci com estas personagens de uma obra literária que tem quase cem anos. Não há dúvida de que todos adoram e conhecem o Bosque dos Cem Hectares. Se precisar que lhe dê indicações, avise-me", disse Jim Cummings.

A história com o pequeno ursinho que adora potes de mel surgiu, pela primeira vez, no jornal London Evening News, a 25 de dezembro de 1925. Christopher Robin era o filho do escritor britânico e ambos conheceram uma ursinha dócil no zoo londrino, que acabou por ser a fonte inspiradora desse personagem.

Realizado por Marc Forster, o filme chega as salas de cinema portuguesas a 15 de agosto.