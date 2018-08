Apple surpreende com resultados de junho

A reboque do topo de gama iPhone X, a Apple revelou resultados acima do esperado no final do segundo semestre de 2018 e que equivale ao terceiro trimestre fiscal americano.

A empresa registou receitas de 53,3 milhões de euros no final de junho, o equivalente a uma subida de 17% na comparação homóloga com o mesmo período do ano passado, com o valor das ações a subir 40 por cento e a fixar-se nos 2,34 dólares.