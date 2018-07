Avião de passageiros despenha-se no México

Um avião comercial da companhia Aeroméxico despenhou-se nas imediações do aeroporto General Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. Não são ainda conhecidos números de eventuais vítimas, mas testemunhas oculares, citados por uma cadeia de televisão mexicana, dizem ter visto sobreviventes caminhar até uma estrada vizinha para pedir socorro. Segundo a companhia, tratava-se de um Embraer 190, com capacidade para 100 pessoas, que fazia a ligação entre Durango e a Cidade do México. A companhia anunciou o acidente através do Twitter: