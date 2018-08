Ladrões roubam coroas históricas e fogem de barco

As autoridades estão à procura de dois suspeitos que foram filmados pelas câmaras de segurança a saírem do templo e a partirem num barco que estava atracado no lago adjacente de Mälaren.

As coroas, que fazem parte do traje fúnebre do rei Carlos IX e da mulher, a rainha Christina, falecidos no século XVII, integravam uma exposição na catedral, guardada com sistema de segurança e alarme.