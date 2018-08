Mourinho "mancha" estreias de Lopetegui e Vinicius no Real Madrid

Tamanho do texto

Manchester United e Real Madrid reencontraram-se num duelo de preparação e a maior rodagem dos ingleses foi determinante na estreia do treinador Julen Lopetegui e do jovem brasileiro Vinicius Junior na era pós-Cristiano Ronaldo dos espanhóis.

Com Alexis Sánchez em destaque, a equipa de José Mourinho levou de vencida os "merengues", com o resultado fixado ainda na primeira parte, num jogo marcado também pela estreia de Fred.

O brasileiro é para já a única grande contratação dos "red devils" neste defeso além do jovem português Diogo Dalot, ex-FC Porto -- ainda ausente devido a lesão.

Coube no entanto a Sánchez abrir o marcador aos 18 minutos. O chileno respondeu da melhor forma a um bom lance do italiano Matteo Darmian pela direita.

Aos 26, Vinicius fez saltar as bancadas com uma "pedalada" que deixou Fosu-Mensah aos papéis, mas o cruzamento foi feito com demasiada força e Gareth Bale não conseguiu dar-lhe a melhor sequência.

No minuto seguinte, assistência de Alexis Sánchez e golo de Ander Herrera. Os "red devils" revelaram-se mais eficazes.

Nos descontos para o intervalo, surgiu o golo do Real Madrid. Cruzamento de Theo Hernandez da esquerda e Karim Benzema a surgir pleno de oportunidade a marcar na cara do regressado David De Gea.

Foi o primeiro golo do Real Madrid na era Lopetegui (ou na era pós-Cristiano Ronaldo, como preferir o leitor).

Na segunda parte, os treinadores efetuaram muitas substituições e o Real Madrid pareceu melhorar no ataque, criando diversas ocasiões para empatar, mas sem revelar eficácia.

O triunfo selou da melhor forma o derradeiro jogo do Manchester united na International Champions Cup, torneio de pré-temporada em que compete também o Benfica e que conta agora também com o Real Madrid.

Aos ingleses resta agora um jogo de preparação, em munique, diante do Bayern, antes de entrar na competição a doer, na sexta-feira (10 de agosto), diante do Leicester, em Old Trafford, na primeira jornada da Liga inglesa.

O Real Madrid, por sua vez, tem mais dois jogos na International Champions Cup, nos Estados Unidos, antes de entrar nos jogos oficiais. No sábado, os "merengues" enfrentam a Juventus, em Maryland, e quatro dias depois jogam contra a AS Roma, em Nova Jérsei.

O primeiro jogo a doer do Real Madrid é a Supertaça Europeia, frente ao vencedor da Liga Europa, o Atlético de Madrid, a 15 de agosto, na Estónia.