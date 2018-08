Pelo menos três mortos no Zimbabué em violência pós-eleitoral

O ambiente é de tensão pós-eleitoral no Zimbabué. Há registo de pelo menos três vítimas mortais em Harare. Depois do anúncio da vitória do partido da União Nacional Africana do Zimbabué, no poder desde 1980, os partidários da oposição saíram às ruas em protesto. A polícia já não era suficiente e o exército foi destacado para controlar os focos de violência.